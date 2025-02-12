Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В городе Северскодонецк Луганской области оккупанты для учеников девятых классов организовали профориентационные мероприятия. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, в качестве работодателей – представители российского военкомата, которые агитируют выбрать нужную специальность, то есть заключить контракт с армией РФ.



«По новому российскому законодательству молодежи разрешается обойти срочную службу и сразу направиться в зону боевых действий», – отметил Лысогор.

Напомним, что в разрушенной Попасной на Луганщине осталось 250 жителей, население города сократилось в 80 раз.