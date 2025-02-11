Россия усиливает давление на молодежь в школах ВОТ

Оккупационные власти проводят «воспитательные мероприятия» в школах Запорожской и Херсонской областей с целью подавить любое сопротивление среди молодежи. Об этом сообщает ЦНС.

Что происходит?

В Мелитополе оккупанты провели «лекцию» о «экстремизме» и «терроризме», на самом деле — пропаганду запрета поддержки Украины.

Аналогичные мероприятия прошли в школах Генического района, где детям разъясняли, что «неповиновение» оккупантам — это преступление.

Российские оккупанты целенаправленно навязывают страх, чтобы запугать молодежь и заставить ее молчать.

Цели этих мероприятий:

Стереть украинскую идентичность и воспитать поколение, которое будет зависеть от оккупационного режима.

Лишить молодежь права на собственное мнение и свободу слова.

Подавить любое сопротивление, чтобы будущие поколения не ставили под сомнение действия захватчиков.

Ранее «Новости Донбасса» писали с какими проблемами сталкивается молодежь с оккупированных территорий при поступлении в украинские ВУЗы.