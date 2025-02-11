Оккупационные власти проводят «воспитательные мероприятия» в школах Запорожской и Херсонской областей с целью подавить любое сопротивление среди молодежи. Об этом сообщает ЦНС.
Что происходит?
- В Мелитополе оккупанты провели «лекцию» о «экстремизме» и «терроризме», на самом деле — пропаганду запрета поддержки Украины.
- Аналогичные мероприятия прошли в школах Генического района, где детям разъясняли, что «неповиновение» оккупантам — это преступление.
- Российские оккупанты целенаправленно навязывают страх, чтобы запугать молодежь и заставить ее молчать.
Цели этих мероприятий:
- Стереть украинскую идентичность и воспитать поколение, которое будет зависеть от оккупационного режима.
- Лишить молодежь права на собственное мнение и свободу слова.
- Подавить любое сопротивление, чтобы будущие поколения не ставили под сомнение действия захватчиков.
Ранее «Новости Донбасса» писали с какими проблемами сталкивается молодежь с оккупированных территорий при поступлении в украинские ВУЗы.