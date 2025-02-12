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С 1 марта цены на 100 ключевых медикаментов в Украине должны снизиться на 30% — Зеленский

12 февраля 2025, 23:05

С 1 марта цены на 100 ключевых медикаментов в Украине должны снизиться на 30% — Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о регулировании цен на лекарства, чтобы сделать их более доступными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важные лекарства для наших людей», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что правительство должно предоставить обществу все детали этого процесса.

«Изменения должны быть ощутимы и позитивны для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно — министра здравоохранения», — отметил Зеленский.

Еще 5 февраля президент жестко раскритиковал ситуацию в аптечном секторе и потребовал конкретных шагов по снижению стоимости медикаментов. Он предупредил, что в случае бездействия последуют кадровые решения.

«То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо. И это ответственность правительства, конкретно министра здравоохранения, Антимонопольного комитета», — заявлял президент.

10 февраля Зеленский анонсировал заседание СНБО по этому вопросу, назвав цены на лекарства «совершенно неадекватными». Он подчеркнул, что аптечные сети и производители должны создать более доступные условия для украинцев.

По информации издания «Интерфакс-Украина», вопрос ценообразования на рынке лекарств поднимался еще в декабре во время совещания президента с бизнесом. По данным СМИ, одним из инициаторов обсуждения выступила фармацевтическая компания «Дарница».

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