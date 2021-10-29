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На Донетчине от коронавируса умерли 39 человек за сутки

29 октября 2021, 11:56

На Донетчине от коронавируса умерли 39 человек за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки, 28 октября, выявили 1 149 новых случаев COVID-19. Кроме того, 486 пациентов выздоровели, а 39 человек умерли.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 126 031 заболевшего COVID-19. Из них 102 840 пациентов выздоровели, а 3 318 умерли.

Донецкая область продолжает находиться в «красной» зоне карантина.

За четверг, 28 октября, в Украине выявили 26 870 новых случаев заражения коронавирусом, что на 799 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 9 784 пациента, а 648 человек умерли.

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