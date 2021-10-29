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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября

29 октября 2021, 21:40

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 1 149 новых случаев COVID-19, 39 человек умерли. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины обнаружили 126 031 заболевшего: 102 840 пациентов выздоровели, а 3 318 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 1 330 заболевших, 93 пациента умерли. Всего в группировке «ДНР» подтверждают информацию о 85 931 заболевшем: 64 151 пациент выздоровел, а 6 624 — скончались.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 522 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 16 больных. Всего ковид подтвердили у 47 556 человек: выздоровели — 33 970 человек, умерли — 1 524.

В отдельных районах Луганщины медики выявили еще 174 случая заражения, 55 заболевших ранее умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 18 268 заболевших: 13 632 человека выздоровели, а 2 306 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что ударный беспилотник «Байрактар» на Донбассе был использован украинской армией в целях защиты. «Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно тем договоренностям по режиму прекращения огня», — сказал он.

Риторика России о том, что Украина обостряет ситуацию на Донбассе, вводит в заблуждение и способствует эскалации в регионе, заявили в посольстве США в Украине. Там также призвали обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не будет участвовать в заседаниях ТКГ как минимум до конца года. Об этом сообщил спикер делегации Алексей Арестович. Он рассказал, что реабилитация Кравчука проходит успешно, но медленно. Сейчас глава делегации в ТКГ находится в Германии после перенесенной операции на сердце.

Боевые действия

В течение 29 октября на Донбассе в результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Права человека

Спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор уверен, что рано или поздно ответственность настигнет виновных в пытках и жестоком обращении с людьми, которых удерживают в тюрьмах на оккупированных территориях Украины.

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