В ГПСУ рассказали о пассажиропотоке на КПВВ за эту неделю

Из семи КПВВ на Донбассе продолжают функционировать только два и то — с ограничениями со стороны боевиков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



По данным ведомства, пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» уменьшился на 19% в сравнении с прошлой неделей. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию прошли 1858 человек, а на контролируемую территорию — 547 человек.



Работу КПВВ «Новотроицкое» боевики по-прежнему разблокируют только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. За эту неделю КПВВ пересекли 438 человек и 82 транспортных средства в направлении временно оккупированной территории, 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.