Семья Ахметова купила виллу в Швейцарии за $48 млн — Le Temps

Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел себе виллу в Швейцарии на берегу Женевского озера за более чем 48 миллионов долларов. Об этом сообщает швейцарская газета Le Temps.



Как говорится в публикации, Ахметов купил два соседних участка в Коллонж-Беллерив общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Сами объекты площадью около тысячи квадратных метров, не считая подвальных помещений. Как выяснили швейцарские журналисты, вилла оформлена на старшего сына олигарха Дамира Ахметова.



В декабре 2020 года на Дамира Ахметова была оформлена вилла за 60 миллинов франков. Таким образом, пишет газета, Ахметов потратил более 100 миллионов франков ($110 млн) за три месяца на недвижимость возле Женевы.



В публикации Le Temps особое внимание уделено возможным связям Ахметова с Януковичем. Так, бывший президент Metinvest International Феликс Блитштейн в 2017 году был осужден Федеральным департаментом финансов за нарушение санкций против Украины. Он поспособствовал выводу за границу средств другой компании — Mako Trading, принадлежавшей Александру Януковичу, сыну беглого президента Виктора Януковича.



SCM, в свою очередь утверждает, что после работы на холдинг в 2000-х годах Блитштейн продолжил самостоятельную карьеру, а его статус бывшего менеджера Metinvest International не может рассматриваться как доказательство близости между Ахметовым и семьей Януковича. В офисах DTEK Trading в Женеве провели обыск.



Le Temps также указывает на связи Ахметова с американским консультантом Полом Манафортом, осужденным в США за уклонение от уплаты налогов и нарушение закона о лоббизме. Издание пишет, что именно Ахметов нанимал в качестве консультанта Пола Манафорта, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках своего расследования возможного влияния России на президентские выборы в США, подозревал Манафорта в том, что он делился с украинским олигархом информацией о выборах.