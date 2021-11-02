Более 40% украинцев не собираются вакцинироваться

43% опрошенных социологической группой «Рейтинг» сообщили, что не планируют вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного 21 — 23 октября среди совершеннолетнего населения.



41% респондентов высказали опасения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% — не имеют таких опасений. В то же время 77% опрошенных опасаются из-за возможности инифицирования их родственников и близких, не волнуются — 23%.



«С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет привиться от COVID-19», — отмечают аналитики.

18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% — не готовы. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов.



37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения. 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% — главный санитарный врач, 10% — Верховная Рада, 3% — премьер-министр.



По сравнению с весенними исследованиями количество сторонников «жесткого карантина» несколько уменьшилось. Так, поддерживают введение локдауна 54% (в апреле — 65%), не поддерживают — 44%. Последних относительно больше среди жителей Востока, населения среднего возраста и тех, кто не боится заболеть.