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В Донецкой ОГА рассказали, как можно провести вакцинацию детей от COVID-19 в школах

02 ноября 2021, 16:26

В Донецкой ОГА рассказали, как можно провести вакцинацию детей от COVID-19 в школах

Детей старше 12 лет можно вакцинировать от коронавируса в школах, но для этого нужно выполнить ряд условий. Об этом рассказал замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.

По его словам, прежде всего, нужно понимать, сколько детей будет вакцинироваться.

«Если родители дают согласие, и это будет кратно 6, поскольку с флакона вакцины Pfizer можно вакцинировать 6 человек», — пояснил Педенко.

Он уточнил, что вакцинацию может провести мобильная бригада.

«Если будет проведена такая работа, я думаю, мы пойдем навстречу, и мобильная бригада приедет в школу и вакцинирует детей. Если будет информированное согласие и согласие родителей на проведение этой манипуляции», — добавил представитель облздрава.

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