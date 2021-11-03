Цены на историческом максимуме: Кабмин подготовил несколько сценариев на отопительный сезон

Кабмин подготовил несколько сценариев прохождения отопительного сезона в условиях мирового энергетического кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



Он подчеркнул, что тарифы для населения в этом отопительном сезоне останутся стабильными, поскольку местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в Меморандуме с правительством и «Нафтогазом».



«Перед нами всеми стоит задача обеспечить достаточное количество энергоресурсов для того, чтобы вся страна была с теплом. В мире сейчас наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза по сравнению с прошлым годом. Правительство подготовило несколько разных сценариев, которые позволят спокойно пройти отопительный сезон», — сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что размер программы субсидий был увеличен на 12 млрд грн и одновременно увеличится размер субсидий для граждан.

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