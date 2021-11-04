Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Алексея Резникова руководящему составу министерства, генерального штаба ВС Украины, видов и родов Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.



Глава государства подчеркнул, что Алексей Резников зарекомендовал себя как профессионал в должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Он показал результат — и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече. Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных Силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии», — отметил Зеленский.



Новоназначенный министр обороны, со своей стороны, поблагодарил президента за доверие и напомнил, что два года вел переговоры с россиянами и прекрасно знает, кто противник Украины, которого можно останавливать, только если давать отпор.



«Цена эскалации должна быть неприемлема для агрессора, а стоимость временной оккупации наших территорий — постоянно расти», — подчеркнул Алексей Резников.



Также он отметил необходимость системной работы над повышением совместимости со странами НАТО, курс на членство в котором необратим. По его словам, у Украины есть значительное пространство для расширения практического сотрудничества с Альянсом и США как стратегическим союзником.



«Хотим мир? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса и Луганщины? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны», — подытожил министр обороны.

Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. Ранее он возглавлял министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.