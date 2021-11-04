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Резников рассказал, как Зеленский убедил его возглавить Минобороны

04 ноября 2021, 11:45

Резников рассказал, как Зеленский убедил его возглавить Минобороны

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников рассказал, как президент Владимир Зеленский убедил его возглавить это министерство.

«Во время нашей последней встречи, он [президент Зеленский] выстроил мне перечень ожиданий и приоритетов, которые он видит», — рассказал Резников журналистам в кулуарах парламента.

По его словам, все ожидания и приоритеты касались его юридических навыков и опыта.

«По большому счету, навести порядок в закупках — юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения — с этим может справиться юрист. Навести порядок с коррупционной составляющей, которая доминирует в тех же закупках... Завершить заключение и наполнение контракта с Великобританией на огромные суммы. Наполнить рамочное соглашение сотрудничества с США», — пояснил глава Минобороны.

Также Резников добавил, что ему предстоит много дипломатической работы — общение с дружественными странами, послами и военными советниками.

«Когда я его услышал, я понял, что это настолько профессионально сделано — прошел разговор. Я уже не нашел аргументов отказаться», — подчеркнул Резников.

Сегодня, 4 ноября, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. Ранее он возглавлял министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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