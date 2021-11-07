Украина получила еще почти 3 миллиона доз вакцины Moderna

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил сегодня в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Вакцина поступила в Украину бесплатно в рамках инициативы COVAX.



Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в данное время 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.



«Сегодня вакцинация — это, в первую очередь, ответственность каждого перед собой и окружающими. Государство сделало все для того, чтобы у украинцев была возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины. Moderna — это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию», — сказал Ляшко.



Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).