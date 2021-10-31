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В «Дії» упростили получение COVID-сертификата о вакцинации

31 октября 2021, 14:17

В «Дії» упростили получение COVID-сертификата о вакцинации

Разработчики упростили процесс получения ковид-сертификатов в мобильном приложении «Дія». Для этого больше не нужно крутить головой и моргать на камеру. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи», — сказано в публикации.

По его словам, для сертификатов больше не нужны «подпись лицом» «Дія. Підпис». Необоходимо лишь обновить приложение на смартфоне.

«Вы заходите в приложение или портал, нажимаете "Получить сертификат" и все. Сертификат поступает», — отмечает министр.

На сайте Министерства цифровой трансформации указывается, что получить сертификат вакцинации через «ДІЯ» могут только те, у кого есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. В противном случае получать ковид-сертификат придется через портал «ДІЯ».

Как получить сертификат через «Дія» в смартфоне:

  • Аутризоваться (залогиниться) в «Дія».
  • Щелкните «Услуги» и выберите «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат».
  • Задайте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «Дія».

Как получить сертификат на портале «Действие»:

  • Аутризоваться (залогиниться) на портале «Дія»;
  • В меню «Услуги» щелкните пункт «Здоровье», а затем - «COVID19-сертификат о вакцинации»;
  • Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в «ДІЯ», после чего на электронную почту придет сообщение о генерировании сертификата, который можно будет скачать с того же портала и распечатать.

Обе процедуры уже работают. Они занимают несколько минут.

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксировано 17 430 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 5269 человек выздоровели, 336 — умер.

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