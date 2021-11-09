Верещук рассказала об участии США в мирном урегулировании на Донбассе

Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США будет предусматривать вопросы безопасности, и это основа мирного урегулирования на Донбассе. Об этом сказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом».



Он отметила, что решение конфликта на Донбассе зависит не только от встречи «нормандской четверки».



«Понятно, что лучше, чтобы она была. Но здесь еще вопрос в игроках уровня США. Я очень рассчитываю, что этому поспособствуют встречи, которые происходят сейчас на самом высоком уровне — президент Зеленский встречается с Джозефом Байденом в Глазго, [глава ЦРУ] Уильям Бернс едет в Москву и встречается со своим визави, идут переговоры по дипломатическим каналам. То есть так называемая стратегическая разрядка между Россией и США тоже имеет место», — сказала Верещук.



Она подчеркнула, что Украина находится в стратегическом партнерстве с США, и на текущей неделе должна быть подписана хартия, также комиссия по стратегическому партнерству начнет свою работу.



«Хартия стратегического партнерства у нас есть с 2008 года. Но сейчас мы ее должны наполнить содержанием. Эта хартия будет состоять из вопросов безопасности. А вопрос безопасности — это мирное урегулирование. И государственный секретарь США Энтони Блинкен, и его заместитель Виктория Нуланд, которая приезжала в Украину, должны изменить конфигурацию», — отметила глава Минреинтеграции.



Она добавила, что рассчитывает на то, что германские лидеры пойдут навстречу Украине.



«Потому что ранее проводимые встречи не приносили желаемых результатов. И Ангела Меркель — мы благодарны ей за ее усилия, за то, что она сделала [для Украины] — могла бы, наверное, больше. Наверное, бы и "Северного потока-2" не было, если бы была позиция, которая за ценности, а не за экономику, и не за свои интересы. Франция, которая тоже едет в Россию на экономические форумы и рассказывает о Большой Европе вместе с Россией», — констатировала Верещук.