Меркель призвала Путина продвигать Нормандский формат

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подняла вопрос о ситуации у границ и на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.



Как отмечается, Меркель сегодня снова позвонила Путину после вчерашнего телефонного звонка.



«Канцлер затронула ситуацию с безопасностью возле границ и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в Нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.



Также в ходе разговора Меркель и Путин обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе.



«Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз», — отмечают в пресс-службе канцлера.



В Кремле по итогам разговора заявили, что Путин обратил внимание Меркель «на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты».



«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — говорится в сообщении Кремля.



Что касается миграционного кризиса, Путин высказался «в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы».



Как известно, ЕС не признает Александра Лукашенко легитимным президентом, заявляя о фальсификации выборов в Беларуси в августе 2020 года.