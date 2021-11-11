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Меркель призвала Путина продвигать Нормандский формат

11 ноября 2021, 20:23

Меркель призвала Путина продвигать Нормандский формат

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подняла вопрос о ситуации у границ и на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.

Как отмечается, Меркель сегодня снова позвонила Путину после вчерашнего телефонного звонка.

«Канцлер затронула ситуацию с безопасностью возле границ и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в Нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Меркель и Путин обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе.

«Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз», — отмечают в пресс-службе канцлера.

В Кремле по итогам разговора заявили, что Путин обратил внимание Меркель «на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты».

«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — говорится в сообщении Кремля.

Что касается миграционного кризиса, Путин высказался «в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы». 

Как известно, ЕС не признает Александра Лукашенко легитимным президентом, заявляя о фальсификации выборов в Беларуси в августе 2020 года.

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