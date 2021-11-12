Боевики в ОРДЛО удерживают в тюрьмах более 300 украинцев — омбудсвумен

В колониях на оккупированной части Донецкой и Луганской областей группировки «Л-ДНР» содержат более 300 украинцев. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



Она напомнила, что в последний раз девять незаконно лишенных свободы украинцев передавали с оккупированной территории Донецкой области 16 апреля 2020 года.



«В настоящее время подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 — в Донецкой и 77 — в Луганской области», — уточнила Денисова.



Омбудсвумен подчеркивает, что из-за остановки процесса освобождения нарушены права на жизнь и безопасность украинцев, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях.



«С начала года в колониях на временно оккупированной Донетчине из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины», — отметила Денисова.



Она сообщила, что обратилась к представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Галине Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер с просьбой срочно принять меры реагирования на факт смерти украинского гражданина Руслана Макарца, который произошел на днях в колонии в Макеевке.



Также Денисова просит содействовать разблокированию процесса освобождения украинцев в ОРДЛО. «Подчеркиваю, что этот процесс должен быть безотлагательно восстановлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан», — резюмировала омбудсвумен.