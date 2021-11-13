В Украине за сутки выявили 23,5 тысяч новых заболевших ковидом

За пятницу, 12 ноября, в Украине выявили 23 572 новых случая заболевания COVID-19, что на 486 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 25 415 человек. Умерли 695 человек.



Вчера госпитализировали 4 564 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 203 149 человек. Из них выздоровели 2 620 094 пациента, а умерли 76 302 человека.



С начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них два человека получили одну дозу за границей.