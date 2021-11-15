Генсек НАТО призвал Россию не допустить эскалации в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предотвратить эскалацию и снизить напряжение вокруг Украины. Об этом он заявил в Брюсселе после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



Столтенберг отметил, что в последние недели наблюдалась «большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы», равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.



«НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военной деятельности. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину», — сказал Столтенберг.