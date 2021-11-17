В России решили обжаловать решение суда о возвращении «скифского золота» Украине

Россией принято решение обжаловать передачу «скифского золота» Украине, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля. Об этом «РИА Новости» заявила директор подконтрольного РФ Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.



«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд — это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», — сказала Умрихина.



Однако, по ее словам, пока что Апелляционный суд Амстердама не передал на руки свое решение.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что «скифское золото» должно быть возвращено Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.



В феврале 2014 года, еще до аннексии Крыма Россией, коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам для участия в выставке в музее Алларда Пирсона.



Выставка состояла из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре — в Крыму. Среди 500 экспонатов — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.



Украинская сторона подчеркивала, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в подконтрольный ей Крым.