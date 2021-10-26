Суд в Амстердаме постановил вернуть «скифское золото» Украине

Апелляционный суд Амстердама признал коллекцию «скифского золото» украинской собственностью и постановил вернуть его Украине.



Речь о коллекции, которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

Решение суда поприветствовал президент Владимир Зеленский.

Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021

При этом у представителей крымских музеев, которые представляют Россию, есть три месяца на обжалование решения в Верховном суде Нидерландов. Пойдут ли они на такой шаг, пока неизвестно.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в Музее Алларда Пирсона.



Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре — в Крыму. Среди 500 экспонатов — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.



Украинская сторона подчеркивала, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она захватила в марте 2014 года.



14 декабря 2016 года суд Амстердама принял решение вернуть «скифское золото» Украине, однако в начале 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.



Рассмотрение дела затянулось и было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи по требованию Украины. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября 2020 года удовлетворила ходатайство Украины.