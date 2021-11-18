Министр Лещенко рассказал, из-за чего хотели его убить

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что события, из-за которых гражданин США заказал его убийство, не имеют отношения к его работе на госслужбе. Об этом он сказал на брифинге в министерстве внутренних дел.



«Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть соответствующие решения суда, которые вступили в законную силу», — отметил Лещенко.



По его словам, он озвучивал позицию, что мошеннические действия этого гражданина США, совершенные в 2018 году, будут иметь правовую оценку согласно законодательству Соединенных Штатов, поскольку все юридические факты были установлены.



«Меня ничего не связывало с этим лицом, я с ним не общался, не имел никаких отношений. Я работал исключительно в рамках законодательства Украины», — подчеркнул министр.



Он пояснил, что мошеннические действия гражданина США состояли в том, что он представлялся работником компании-производителем семян из Соединенных Штатов и предоставлял украинским аграриям, как позже выяснилось, генетически модифицированный посевной материал, запрещенный законодательством.



«И он [генетически модифицированный посевной материал] запрещен к реализации, поскольку он вне правового поля украинского законодательства. И соответственно, впоследствии использовался шантаж, манипуляция, иски. После того, как я начал заниматься политической деятельностью, по отношению ко мне активизировались эти все процессы», — отметил Лещенко.



Он добавил, что каждое действие его ведомства по наведению порядка в земельных отношениях «всегда сопровождалось медийными атаками, постоянными фейками» с точки зрения дискредитации его как должностного лица.

Полиция предотвратила покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Как сообщил глава МВД Денис Монастырский, заказчиками убийства министра стали гражданин США и украинка.