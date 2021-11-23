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СБУ раскрыла банду, продававшую «гражданство» ЕС. Среди клиентов — экс-чиновники, жители ОРДЛО

23 ноября 2021, 13:27

СБУ раскрыла банду, продававшую «гражданство» ЕС. Среди клиентов — экс-чиновники, жители ОРДЛО

Служба безопасности Украины раскрыла международную группировку, которая подделывала документы для получения гражданства Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

«Злоумышленники изготавливали фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди», — говорится в сообщении.

Спецслужбой задокументировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро.

Среди тех, кто решил воспользоваться этой схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.

«Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины», — сообщили в СБУ.

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