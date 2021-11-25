На Луганщине госпитализировали пятерых детей с отравлением

В ночь на 25 ноября в городе Кременная Луганской области госпитализировали пятерых несовершеннолетних детей. Предварительный диагноз детей в возрасте от 7 до 10 лет – пищевое отравление. Об этом сообщили в полиции Луганской области.



«По предварительной информации установлено, что около 2 часов ночи пяти воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.



На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и криминалистической лаборатории, следователи полиции и прокуратуры, представители Госпотребслужбы. Устанавливаются причины отравления детей.