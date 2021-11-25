В Донецкой области не хватает акушеров-гинекологов

На данный момент обеспеченность гинекологами-акушерами в Донецкой области самая низкая по всей Украине. На 10 тысяч населения – три врача. Детских реаниматологов в области – 40%, неонатологов – 63%, акушеров-гинекологов – 68%, педиатров – 73%. Об этом шла речь на заседании коллегии Донецкой областной госадминистрации 25 ноября.



В таких городах как Волноваха, Торецк, Доброполье и Лиман – всего по одному неонатологу. В Великой Новоселке его нет вовсе.



Заместительница директора департамента здравоохранения ДонОГА Наталья Филиппова отметила среди проблем в сфере охраны материнства и детства недостаток финансирования, недостаток оснащения акушерских и детских стационаров оборудованием и низкий охват беременных бесплатным перинатальным скринингом.



Кроме этого, пандемия коронавируса повлияла на плановую профилактику больниц области. Ремонта и реконструкции требуют областной перинатальный центр в Краматорске и областная детская больница в Славянске.