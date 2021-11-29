У Путина ответили на призыв Зеленского опровергнуть подготовку вторжения в Украину

Кремль утверждает, что заявления об агрессивном поведении России не имеют под собой оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути», — заявил Песков ТАСС.



Так он прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин должен публично заявить об отсутствии планов нападения на Украину.



Песков в очередной раз заявил, что обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут якобы быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса на Донбассе. «Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», — сказал он.



Песков подчеркнул, что «Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого».