Ситуация на Донбассе: один обстрел за выходные

В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в понедельник.



Под обстрел попала Новоселовка – боевики открыли огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В незаконных вооруженных формированиях к утру понедельника не заявляли об обстрелах своих позиций.



За субботу на Донбассе силы ООС не зафиксировали ни одного обстрела.