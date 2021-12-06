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Ситуация на Донбассе: один обстрел за выходные

06 декабря 2021, 08:40

Ситуация на Донбассе: один обстрел за выходные

В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим тишины.  Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в понедельник.

Под обстрел попала Новоселовка – боевики открыли огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В незаконных вооруженных формированиях к утру понедельника не заявляли об обстрелах своих позиций.

За субботу на Донбассе силы ООС не зафиксировали ни одного обстрела. 

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