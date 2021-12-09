Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году — Зеленский

Украина планирует подать заявки на проведение европейских футбольных турниров, в частности, Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином, передает пресс-служба главы государства.



Глава УЕФА прибыл в Киев по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.



Президент поблагодарил Чеферина за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине. Он особо отметил, что УЕФА оказывает поддержку реализации программ для детей – переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.



Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. По его словам, Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.



«Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта», — отметил президент.

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