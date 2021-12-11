США выделят 20 миллионов долларов на укрепление границы Украины

США выделят дополнительное финансирование на усиление северной и восточной границы Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



10 декабря в Черкасской области был подписан соответствующий План совместных действий.



«Сегодня у нас есть очередной план технической помощи, мы подписали план этого взаимодействия, план совместных действий для реализации и повышения способности Госпогранслужбы», — отметил первый заместитель главы ГПСУ Владимир Никифоренко.



Начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Посольства США в Украине Сара Лангенкомп подчеркнула, что это очень своевременно, «поскольку Украина переживает непростые времена и беспрецедентные вызовы на границах».



Она добавила, что проект «Усиление способности Госпогранслужбы в сфере безопасности северной и восточной границы Украины» направлен на предоставление технической помощи пограничникам.



«Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США», — сообщила Сара Лангенкомп.



Этот проект предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.