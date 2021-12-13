Жители ОРДЛО смогут получить российские QR-коды. Но только при сдаче анализов на ковид в РФ

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами смогут получить электронный медицинский сертификат на портале «Госуслуги». Однако для этого анализ на антитела к коронавирусу нужно будет сдать на территории России.



Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Они смогут приехав или находясь здесь, сдать анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — цитирует Голикову сайт партии «Единая Россия».



Такие же правила действуют для жителей самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии с российскими паспортами.