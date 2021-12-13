Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жители ОРДЛО смогут получить российские QR-коды. Но только при сдаче анализов на ковид в РФ

13 декабря 2021, 14:49

Жители ОРДЛО смогут получить российские QR-коды. Но только при сдаче анализов на ковид в РФ

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами смогут получить электронный медицинский сертификат на портале «Госуслуги». Однако для этого анализ на антитела к коронавирусу нужно будет сдать на территории России.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Они смогут приехав или находясь здесь, сдать анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — цитирует Голикову сайт партии «Единая Россия».

Такие же правила действуют для жителей самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии с российскими паспортами.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:28
Бывший глава «парламента ДНР» заявил, что на него предотвратили покушение
09:35
«ЛНР» сообщила о четырех новых смертях от коронавируса
08:35
В Донецке произошел взрыв на газовой заправке
23:49
Главные новости Донбасса за неделю
21:55
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
11:00
«ЛНР» заявила о 37 заболевших и 7 умерших от ковида за сутки
21:27
НВФ «Л-ДНР» готовятся к боевым действиям — правозащитник
21:20
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
20:41
«ДНР»: В ДТП на трассе к Успенке на границе с РФ погибли три человека
17:15
«ДНР» откроет движение через Еленовку 13 декабря: Как пересечь КПВВ
11:45
В Донецк и Луганск проследовала гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста
09:08
«ЛНР»: Еще девять человек умерли от коронавируса в ОРЛО
23:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 декабря
22:18
Одна из пленниц «ДНР» в критическом состоянии, ей срочно требуется операция — правозащитники
21:08
«ДНР» задержала «мэра» Макеевки, его подозревают в коррупции
все новости
14:49
Жители ОРДЛО смогут получить российские QR-коды. Но только при сдаче анализов на ковид в РФ
14:26
Стефанчук — о референдуме по Донбассу: Нужно исходить из того, как будет сформулирован вопрос
13:37
МИД Украины назвал манипуляцией слова Путина о необходимости передачи зарубежного имущества СССР
12:43
На Донетчине от ковида умерли еще 4 человека, на Луганщине — один
11:28
Бывший глава «парламента ДНР» заявил, что на него предотвратили покушение
10:56
Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили
10:25
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
09:35
«ЛНР» сообщила о четырех новых смертях от коронавируса
09:14
Сутки на Донбассе: Штаб заявил о четырех обстрелах позиций ВСУ
08:35
В Донецке произошел взрыв на газовой заправке
08:09
Только 4 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
23:49
Главные новости Донбасса за неделю
22:16
Украинский военный пострадал при подрыве на Донбассе
21:55
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
17:50
Журналисты нашли российский паспорт у замглавы МВД Гогилашвили
все новости
ВИДЕО
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55
Что будет с Донбассом после переговоров Байдена и Путина? ►
11 декабря, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция