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На Донетчине приговорили к 11 годам тюрьмы видеооператора из «группы Безлера»

15 декабря 2021, 21:19

На Донетчине приговорили к 11 годам тюрьмы видеооператора из «группы Безлера»

Славянский горрайонный суд приговорил к 11 годам заключения видеооператора из группы командира одного из незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР» Игоря Безлера.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, в суде доказано, что с июня 2014 по январь 2015 года 55-летний житель Мариуполя, находясь в Горловке, принимал участие в специальном подразделении «Коммуникация» так называемой «группы Безлера».

Это подразделение базировалось в захваченном административном здании Горловского ГО Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

«Работая на террористов видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НВФ РФ. Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также производил и распространял так называемые "боевые листки" группы Безлера". Кроме того, соучастник террористов, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках», — говорится в материалах прокуратуры.

Мужчина признан виновным в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением, совершенном в соучастии (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, но решение суда еще не вступило в законную силу.

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