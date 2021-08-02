Экс-командира боевиков «ДНР» Безлера будут судить за пытки и убийства на Донбассе

Командира одного из незаконных вооруженных формирований гриуппировки «ДНР» Игоря Безлера будут судить за организацию похищения, пытки и умышленные убийства — в суд направили обвинительное заключение. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.



По данным следствия, в июня 2014 года гражданин России Безлер, возглавляя незаконное вооруженное формирование в Горловке, организовал и руководил похищением проукраински настроенного местного предпринимателя. Кроме того, как указывают в Офисе генпрокурора, фигурант пытал похищенного, после чего убил его.



Также в июле 2014 года он организовал и руководил похищением в Горловке рядового батальона патрульной службы милиции особого назначения «Артемовск». Позже по приказу главаря боевики жестоко пытали и убили его.



Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-командира боевиков по факту организации и совершению жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст . 27 ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Как указывают в прокуратуре, в соответствии с Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.



За совершение особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, что инкриминируют главарю боевиков, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Игорь Безлер участвовал в конфликте на Донбассе с весны 2014 года и покинул Горловку в первых числах ноября 2014-го. Безлер находится во всеукраинском розыске. Сам он скрывается в России и бывает в оккупированном Крыму.



В отчете ООН о сексуальном насилии во время конфликта в Украине упоминается незаконное вооруженное формирование Безлера. Также его подразделению приписывают убийства и грабежи.