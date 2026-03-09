Беспилотники атаковали оккупированные Донецк и Макеевку: сообщают о «прилетах»

Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео

Вечером 9 марта атаковали оккупированные Донецк и Макеевку. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



В местных пророссийских пабликах заявили об атаке дронов и «прилетах» в городах.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационные «мэры» Донецка и Макеевки Алексей Кулемзин и Владислав Ключаров пока никак не комментировали атаку.

Напомним, что в результате ракетного удара ВСУ по складу «шахедов» в Донецком аэропорту 7 марта ранения получили сотрудники российского завода «Алабуга», в частности главный инженер.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко