В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»

В оккупированном Донецке местный житель совершил вооруженное нападение на магазин. Мужчина открыл стрельбу из автомата и ранил продавщицу. При задержании его застрелили «полицейские», сообщает «МВД» группировки «ДНР».



Как уточняется, инцидент произошел вечером 16 декабря.



«Вооруженный автоматом мужчина в неадекватном состоянии зашел в магазин, расположенный по адресу: Донецк, ул. Куйбышева, 144, с целью незаконной наживы. Он потребовал деньги, открыл хаотичную стрельбу, ранил одного из продавцов и скрылся. Женщина успела нажать тревожную кнопку», — сообщили в «МВД».



Отмечается, что мужчину разыскали по «горячим следам» и предложили сдаться, но он привел автомат в боевую готовность и направил оружие в сторону «правоохранителей».



«К нему было применено огнестрельное оружие. Мужчина скончался до приезда медиков. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении.



Также была установлена личность нападавшего. Им оказался местный житель, 1971 года рождения, безработный, злоупотребляющий алкоголем. «Владельцем какого-либо оружия не является. Автомат, с которым было совершено нападение, не зарегистрирован, серийный номер поврежден», — добавили в «МВД ДНР».