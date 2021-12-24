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«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют

24 декабря 2021, 19:57

«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке в следующем году начнут разработку мероприятий по ликвидации выработок недостроенного метро. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Донецкого института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела Виктор Дрибан в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает».

По его словам, в ближайшие 10-30 лет по разным причинам дальнейшее строительство метрополитена в Донецке будет невозможно.

«Мы выполнили работу по гидропрогнозу. Пока что мы слишком больших страхов по метрополитену не видим. Но в будущем году планируется разработка мероприятий по грамотной ликвидации выработок метрополитена», — рассказал Дрибан.

Он отметил, что это «социально важный объект», поскольку он захватывает центр города.

«Есть же две ветки — от Буденновки (Буденновского района Донецка — Ред.) до бульвара Пушкина, в частности. Они построены, так как бывшие "отцы города" этим занимались, хотя в Донецке, учитывая опыт и наличие кадров это могли сделать очень быстро. Но, я думаю, мы ликвидируем правильно, пускай жители не беспокоятся», — добавил представитель института.

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