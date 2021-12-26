Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

The Washington Post рассказало о роли Азовского моря для наступления России

26 декабря 2021, 10:06

The Washington Post рассказало о роли Азовского моря для наступления России

Азовское море является регионом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The Washington Post, передает «Украинская правда».

В статье отмечается – есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем восточные районы Украины, которые уже оккупированы или пострадали от военных действий. Издание пишет, что к таким выводам пришла разведка США.

По данным газеты, Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.

Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и портовых городах Мариуполе и Бердянске. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

Между тем, украинский флот ограничен в своем движении по Азову из-за того, что Россия регулярно закрывает некоторые его зоны для «артиллерийских учений». В этом месяце украинские военно-морские силы заявили, что почти 70% Азова было заблокировано для транспорта из-за навигационных предупреждений Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал The Washington Post, что с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, а в случае войны Азов будет активно использоваться для давления на южные прибрежные города.

«В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию на Азове, и в основном использует его как театр военных действий», – сказал Кулеба изданию.

Ранее The Washington Post писало о стягивании российских войск к границам с Украиной.

Еще по теме

Прочее
российские войска конфликт на Донбассе
Места
Бердянск Азовское море Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
10:58
«ДНР»: За сутки 226 человек заболели коронавирусом, еще 15 умерли
09:46
«ЛНР» сообщила о 14 заболевших коронавирусом и троих умерших за сутки
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
10:48
«ДНР» заявила о 315 случаях ковида за сутки
09:48
«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»
09:04
«ЛНР»: 43 заболели и двое умерли от COVID-19
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря
20:48
Жителям ОРДО нельзя запускать салюты, если это не специальное шоу
19:25
Денисова: Одного из заложников «ДНР» ударили ножом в сердце
все новости
14:00
Миниавтобус «Донецк – Москва» попал в ДТП под Ростовом. Есть погибшие
12:22
О беременных и других женщинах на воинском учете: подробности
11:31
Путин рассказал, что будет, если США и НАТО не ответят на его предложения
10:31
СМИ: В январе состоится заседание НАТО и России
10:06
The Washington Post рассказало о роли Азовского моря для наступления России
09:41
За сутки в Украине 2,8 тысячи человек заболели ковидом
09:21
На Донбассе вчера был один обстрел
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
17:23
Президент поддержал: Верещук инициировала отмену установки приложения «Вдома» при пересечении КПВВ
16:31
Минэнерго перечислило 92 миллиона гривен на зарплаты шахтерам
15:58
«Давайте беречь чувство единения»: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
14:16
Тариф на доставку газа подорожает с 1 января: Утверждены новые цены
13:56
На Луганщине от коронавируса умерли еще 7 человек
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
все новости
ВИДЕО
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
25 декабря, 22:33
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция