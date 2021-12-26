The Washington Post рассказало о роли Азовского моря для наступления России

Азовское море является регионом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The Washington Post, передает «Украинская правда».



В статье отмечается – есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем восточные районы Украины, которые уже оккупированы или пострадали от военных действий. Издание пишет, что к таким выводам пришла разведка США.



По данным газеты, Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.



Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и портовых городах Мариуполе и Бердянске. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.



Между тем, украинский флот ограничен в своем движении по Азову из-за того, что Россия регулярно закрывает некоторые его зоны для «артиллерийских учений». В этом месяце украинские военно-морские силы заявили, что почти 70% Азова было заблокировано для транспорта из-за навигационных предупреждений Москвы.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал The Washington Post, что с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, а в случае войны Азов будет активно использоваться для давления на южные прибрежные города.



«В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию на Азове, и в основном использует его как театр военных действий», – сказал Кулеба изданию.

Ранее The Washington Post писало о стягивании российских войск к границам с Украиной.