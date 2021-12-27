Украинские военные задержали боевика «ЛНР», который был под действием наркотиков

В Луганской области украинские военные задержали на линии соприкосновения боевика группировки «ЛНР», сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Инцидент произошел утром сегодня, 27 декабря, в районе наблюдательного пункта одного из подразделений.



«Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций», — говорится в сообщении.



Украинские военные задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины.



Предварительно было установлено, что сорокалетний мужчина проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований. Имел при себе паспорт, выданный группировкой «ЛНР».



«В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство). Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного», — добавили в штабе ООС.