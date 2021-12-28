Верещук выступила за простой механизм предоставления документов о рождении и образовании жителям ОРДЛО

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выступила за создание простых правовых механизмов подтверждения фактов рождения, брака, смерти, уровня образования для жителей ОРДЛО и Крыма. Об этом говорится в публикации Верещук в Facebook.



При этом она подчеркнула, что украинская власть «не может и не будет никоим образом признавать легитимность российских оккупационных властей в Крыму и на Донбассе».



«Вместе с тем мы не можем выталкивать наших людей из украинского правового пространства. Ибо это противоречит человекоцентрическому вектору нашей политики реинтеграции временно оккупированных территорий», — подчеркнула министр.



По ее словам, речь идет о «человеческих/бытовых вещах»:

документы о рождении, браке и других актах гражданского состояния;

документы об образовании и профессиональной квалификации;

завещания, сделки по недвижимости и другие сделки.

Верещук добавила, что здесь вопрос не столько юридический, сколько политический: «Готовы ли мы бороться за наших людей? Будем ли молча наблюдать, как Россия будет юридически их поглощать?»



«Мы должны создать такое нормативное поле, которое позволит нашим гражданам оставаться в правовом пространстве Украины. Это и есть подлинная реинтеграция. Здесь и сейчас. Помните, что Россия против нас ведет гибридную войну. В юридическом пространстве, в том числе. Поэтому шаги, которые облегчат жизнь наших людей, помогут побеждать в этой войне», — резюмировала Верещук.