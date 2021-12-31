Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления

Прокуратура предъявила обвинения по ряду преступлений основателю военно-патриотических клубов при группировке «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Под подозрением 51-летний житель оккупированной Горловки Донецкой области. По данным следствия, в 2015 году мужчина создал военно-патриотическое движение «Молодая гвардия Донбасса», а в 2016 году — военно-патриотический клуб «Спартанцы».



В указанные незаконные формирования принимают ребят в возрасте от 8 до 18 лет, которых воспитывают на идеях сепаратизма и «русского мира», формируя ненависть к Украине. Несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях и так называемой республиканской гвардии «ДНР», где учатся навыкам рукопашного боя и пользованию огнестрельным оружием.



Подозреваемому вменяют содействие деятельности террористической организации, руководство не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 статьи 258-3, части 3 статьи 260, части 1 статьи 304 УК).



Обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд. Мужчину будут судить заочно.