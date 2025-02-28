Трамп отказался от переговоров с Зеленским после перепалки

После напряженной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер собрал экстренное совещание с ключевыми советниками в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN.



По словам представителя Белого дома, в обсуждении участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие высокопоставленные чиновники.



В ходе консультаций Трамп окончательно решил, что Зеленский «не в том положении, чтобы вести переговоры». Он поручил Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу передать украинской стороне сигнал: Зеленскому пора уходить.



Украинская делегация, находившаяся в отдельной комнате согласно протоколу, была уведомлена о прекращении переговоров. Хотя украинцы пытались возобновить диалог, им категорически отказали.



Готовый обед, который традиционно подают после встреч в Белом доме, остался нетронутым — украинской стороне приказали покинуть здание. Вскоре после этого Зеленский уехал.