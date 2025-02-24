В оккупированном Мариуполе вода будет подаваться шесть часов в сутки

В Мариуполе введут график подачи воды – она будет подаваться шесть часов в сутки. Об этом пишет российский телеграм-канал Mash.

Отмечается, что с 3 марта в оккупированном Мариуполе воду будут подавать по расписанию. Полноценная подача будет только дважды в день: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. В остальное время давление в трубах будет снижено.

Глава местного подразделения «Воды Донбасса» Сергей Коваль заявил, что «это вынужденная мера». По его словам, из-за малоснежной зимы значительно обмелело Старо-Крымское водохранилище, которое снабжает город водой.

Мариупольцы уже сталкиваются с проблемами водоснабжения – горожане жалуются на слабый напор, перебои и плохое качество воды. Введение графика может еще больше осложнить ситуацию.