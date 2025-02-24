Главное за день: Обстрел Славянска. Первый день форума «Украина: 2025 год»

Политика



Президент Франции и премьер-министр Великобритании договорились, что будут координировать свои действия в ходе встреч с президентом США, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. Газета сообщает, что по мнению Стармера и Макрона, настал «решающий момент» для глобальной безопасности.



Россия хочет добиться запрета обмена разведывательными данными между США и Украиной, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Также Кремль видит преимущество в затянутых переговорах — «они уже победили, так как добились отмены изоляции и поможет выдвигать все более жесткие требования в случае новых достижений».



Украина и США продолжают переговоры по меморандуму о помощи и разработке природных ресурсов. Киев настаивает на включении в документ гарантий безопасности, а Вашингтон подтверждает готовность инвестировать без обременения страны новыми долгами. В рамках подготовки соглашения Украина начала аудит недр и планирует защиту легального бизнеса в добывающей сфере. Президент Владимир Зеленский предложил создать совместный фонд 50/50, включая замороженные российские активы, а американская сторона ожидает подписания документа уже на этой неделе. «Новости Донбасса» собрали главные тезисы о соглашении США и Украины по итогам первого дня форума «Украина: 2025 год».



Общество



В Мариуполе введут график подачи воды – она будет подаваться шесть часов в сутки. По словам главы «подразделения» компании «Вода Донбасса» Сергея Коваля, из-за малоснежной зимы значительно обмелело Старо-Крымское водохранилище, которое снабжает город водой.



Боевые действия



Войска РФ нанесли два удара по Славянску, попали в магазин и административное здание, ранены два человека. Повреждены 14 частных домов, восемь нежилых помещений и пять автомобилей. Еще три человека пострадали в Краматорске. Число пострадавших в результате удара по селу Цуповка Харьковского района увеличилось до четырех.



Российские Z-каналы опубликовали видео очередного расстрела украинских военнопленных, вероятно, в Курской области. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что погибшие являются воинами 82-й Буковинской десантно-штурмовой бригады.



Российская армия за прошедшую неделю сумела захватить почти 90 квадратных километров территории в Украине. Это рекордный недельный показатель с декабря 2024 года, свидетельствуют данные украинского OSINT-проекта DeepState.



Украинские силы ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтебазе в Тульской области РФ. Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Кроме того, 23 февраля ВСУ поразили нефтебазу — зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат «8 марта» в Тульской области РФ.