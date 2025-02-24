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Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине

24 февраля 2025, 16:45

Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине

Российская армия вернулась к декабрьским темпам наступления в Украине. Иллюстративное фото Российская армия вернулась к декабрьским темпам наступления в Украине. Иллюстративное фото

Российская армия за прошедшую неделю сумела захватить почти 90 квадратных километров территории в Украине. Это рекордный недельный показатель с декабря 2024 года, свидетельствуют данные украинского OSINT-проекта DeepState. Об этом пишет «Агентство. Новости».

Отмечается, что этих успехов ВС РФ удалось добиться за счет продвижения в районах Курахово и Великой Новоселовки Донецкой области, объяснили «Агентству» военные аналитики.

Согласно данным DeepState, большая часть захваченной территории — около 70 кв. км — пришлась на окрестности Курахова и Великой Новоселовки Донецкой области.

Последний раз территорию большей площади за неделю российские войска захватывали в декабре 2024 года — за неделю с 16 по 22 декабря им удалось занять 116 кв. км. В январе темпы продвижения России в Украине были уже ниже — 80-82 кв. км в неделю. Февраль же для российской армии до этого складывался неудачно, в одну из недель темпы продвижения падали до рекордно низкого показателя с июня 2024 года.

Впрочем, нынешние темпы по-прежнему далеки от скорости продвижения, которая была у российской армии в ноябре. Тогда за неделю Россия занимала от 124 до 235 кв. км. 

Рост темпов России в Украине связан с ликвидацией «кураховского мешка» — района к западу от Курахово, где ВСУ в последние недели держали оборону в полуокружении, объяснил «Агентству» военный аналитик Кирилл Михайлов. Кроме того, российской армии удалось добиться определенных успехов в районе Великой Новоселки, сказал военный эксперт Ян Матвеев. 

«Это показывает, что у российской армии остаются силы для достижения значительных тактических успехов, по крайней мере на отдельных направлениях, однако, скорее всего, по-прежнему отсутствуют ресурсы для перевода этих успехов на оперативный уровень», — считает Михайлов.

Эксперт считает маловероятным дальнейшее продвижение ВС РФ с той же скоростью. «Мы не увидели какого-то масштабного продвижения дальше на запад "на плечах" отступающих украинских частей. По-видимому, украинцам удалось организовать оборону, как говорят в армейских сводках, "на более выгодных рубежах"», — объяснил он.

Издание отмечает, что увеличение активности российской армии в Украине может быть связано с приближающимися переговорами по Украине, которые могут закончиться перемирием. Эти недели могут быть последней возможностью поменять линию соприкосновения. 

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