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Зеленский встретился с Трампом в Белом доме

28 февраля 2025, 18:51

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Фото: кадр из видео Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.


По данным американских СМИ, глава США поприветствовал Зеленского на крыльце Белого дома, пожав ему руку после выхода из автомобиля.

Украинского лидера встречали военнослужащие с 56 флагами всех американских штатов и территорий, а также с флагами США и Украины. Это уже пятый визит Зеленского в Белый дом.

Последний раз он лично встречался с Трампом в декабре в Париже на церемонии открытия Нотр-Дама после реконструкции.

Тогда Дональд Трамп еще не вступил в должность президента США. Перед приездом в Белый дом Зеленский провел встречу с американскими сенаторами.


Напомним, страны ЕС на саммите 6 марта намерены утвердить позицию, что переговоры по Украине не могут проходить без ее участия, а безопасность Европы и Украины «тесно переплетаются».

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