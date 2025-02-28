Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Trump personally met Zelensky! pic.twitter.com/svMtJQJoKu — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) February 28, 2025



По данным американских СМИ, глава США поприветствовал Зеленского на крыльце Белого дома, пожав ему руку после выхода из автомобиля.



Украинского лидера встречали военнослужащие с 56 флагами всех американских штатов и территорий, а также с флагами США и Украины. Это уже пятый визит Зеленского в Белый дом.



Последний раз он лично встречался с Трампом в декабре в Париже на церемонии открытия Нотр-Дама после реконструкции.



Тогда Дональд Трамп еще не вступил в должность президента США. Перед приездом в Белый дом Зеленский провел встречу с американскими сенаторами.

Really good bipartisan meeting before President Zelensky heads to the White House. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/s5NJx0BcKZ — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 28, 2025



Напомним, страны ЕС на саммите 6 марта намерены утвердить позицию, что переговоры по Украине не могут проходить без ее участия, а безопасность Европы и Украины «тесно переплетаются».