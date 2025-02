Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что команда Дональда Трампа не предприняла никаких шагов, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Given that the Trump people did nothing to induce Russia to end the war, it’s fair to conclude that the whole idea of pursuing peace was just a pretext to renew relations with Russia.