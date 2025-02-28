Снайдер: Идея мира Трампа была лишь предлогом для отношений с РФ

Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что команда Дональда Трампа не предприняла никаких шагов, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Given that the Trump people did nothing to induce Russia to end the war, it’s fair to conclude that the whole idea of pursuing peace was just a pretext to renew relations with Russia. — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) February 28, 2025



По его мнению, это свидетельствует о том, что заявления о мире были лишь предлогом для восстановления отношений с Кремлем.



Тимоти Снайдер является автором ряда известных книг, в том числе «О свободе», «О тирании», «Наша болезнь», «Дорога к несвободе», «Черная земля» и «Кровавые земли».



Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку Украине, заявив: "Украина, Испания с тобой".

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025



Также слова солидарности озвучил глава правительства Польши Дональд Туск: "Дорогие украинские друзья, вы не одни".

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025



Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру».