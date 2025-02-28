Зеленский встретился с сенаторами США перед визитом в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне перед своим визитом в Белый дом.



В центре обсуждения были продолжение военной помощи Украине, законодательные инициативы, встреча с президентом США Дональдом Трампом, усилия по достижению справедливого мира, видение завершения войны и необходимость надежных гарантий безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.



Зеленский выразил благодарность за неизменную поддержку Украины со стороны обеих палат и партий США в течение трех лет полномасштабной войны. Он подчеркнул, что гордится партнерством и дружбой с Соединенными Штатами.



О встрече также сообщила сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, отметив, что переговоры были продуктивными.



«Мы с Украиной», — добавила она в соцсети Х.

Ожидается, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми.



Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на три источника сообщил, что Кремль предложил Вашингтону потенциальное соглашение, в рамках которого США получат часть прав собственности на редкоземельные элементы и другие ценные металлы на оккупированных территориях Украины.



Соглашение Украины с США о полезных ископаемых будет рамочным, после него будет заключен еще один договор о совместном фонде, и он потребует ратификации Верховной Радой, сообщил президент Владимир Зеленский.