Зеленский поблагодарил США и Трампа после срыва соглашения о недрах и спора в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на срыв подписания соглашения о недрах в США и публичную перепалку с американским президентом Дональдом Трампом, выразил благодарность Соединенным Штатам, Трампу и Конгрессу.



Об этом он написал в социальной сети X (Twitter).



«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.



Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь сделка поставлена на паузу.



Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру».