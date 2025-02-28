Украина нуждается в ПВО: Зеленский обратился к Трампу в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Первыми месседжами Зеленского стали вопросы безопасности, в том числе поставки противовоздушной обороны и производство беспилотников.



Обращаясь к Трампу, Зеленский подчеркнул важность решительных действий в отношении России.



«Вы сказали, что с войной уже достаточно. Я думаю, что очень важно сказать эти слова Путину в самом начале... И я надеюсь, что вместе мы сможем его остановить. Но для нас очень важно, знаете, спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей за пределами наших территорий», — заявил Зеленский.



Президент Украины также напомнил, что ранее стороны обсуждали по телефону производство беспилотников, а теперь поднял вопрос о поставках ПВО.



«И конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам во время атак россиян. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями», — отметил Зеленский.



Во встрече также приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер по вопросам евроинтеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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