Трамп: Зеленский не готов к миру и использует США для преимущества

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.



Трамп охарактеризовал встречу как «очень содержательную» и отметил, что в ходе переговоров удалось понять «многое, что было бы невозможно осознать без такого давления и напряжения».



«Удивительно, какие вещи проявляются в эмоциях. Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем участвуют США, потому что считает, что наше вовлечение дает ему серьезное преимущество в переговорах», — отметил Трамп.



При этом американский лидер подчеркнул, что он «не хочет преимущества, а мира».



«Он проявил неуважение к США в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — подытожил Трамп.



Западные СМИ сообщают, что Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом. Пресс-конференции глав двух государств не будет.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.



Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь сделка поставлена на паузу.