Пограничники уничтожили экскаватор оккупантов

FPV-дрон бойцов бригады «Сталевий кордон» поразил вражеский экскаватор, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Теперь оккупантам придется копать свои окопы и норы руками», — заявили пограничники.
За прошедшие сутки российские войска потеряли 1060 человек, 13 танков, 17 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 172 дрона, 126 автомобилей и 4 единицы спецтехники.
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